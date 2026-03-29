◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が「３番・遊撃」で先発出場し、勝ち越しの１号ソロを放った。完璧な一撃の余韻を味わうかのように、バットを持った右手を高々と突き上げた。５―５の７回２死だった。２球目の内角ツーシームを完璧に捉え、右翼席上段まで運んだ。この日３安打目が値千金の勝ち越しソロ。チームの今季、猛打賞一番乗りとなった。３打数３安打１四球で４打席連続