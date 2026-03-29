スペインとモロッコにルーツを持つ、レアル・マドリードに所属するMFチアゴ・ピタルチが、“ラ・ロハ”でプレーすることを切望しているようだ。絢爛豪華、多士済々の中盤に、“ラ・ファブリカの若者”が名乗りを上げる。現在18歳のピタルチはスペイン出身で、アトレティコ・マドリード、ヘタフェ、レガネスのカンテラを経て、2023年にレアル・マドリードに入団。2025年にフベニールA（U−19）に昇格すると、今年2月にはアルバ