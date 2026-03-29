第35回春の全国小学生ドッジボール選手権（YouTube・JDBA OFFICIAL CHANNELより） 第35回春の全国小学生ドッジボール選手権が29日、福岡市総合体育館で開かれ、香川県代表の白峰ドッジボールクラブ（坂出市）が準優勝。岡山県代表の南輝ドッジボールクラブ（岡山市）は3位となりました。 全国48チームが出場したこの大会、白峰ドッジボールクラブは予選リーグを2勝1分けの2位で