春の訪れを感じるイベント「イースター」にぴったりなスイーツが、モロゾフから今年も登場♡かわいらしいうさぎモチーフのケーキや、和の味わいを楽しめる新作チーズケーキがラインナップされています。見た目の華やかさとやさしい甘さは、季節のひとときをより特別にしてくれるはず。おうち時間やティータイムに、春らしいスイーツを取り入れてみませんか♪ うさぎ