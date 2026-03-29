◇セ・リーグ広島1−0中日（2026年3月29日マツダ）広島が29日の中日戦に1−0で勝利。先発・栗林良吏投手（29）が1安打完封勝利でチームの開幕3連勝に貢献した。完全試合の快挙達成は逃したが、堂々たる先発初勝利となった。決勝点は6回だ。2死一、二塁から、菊池の二ゴロを中日・田中が一塁へ悪送球する間に、二塁走者の佐々木が決勝の生還。新井監督は「結果はヒットじゃなかったですが、キク（菊池）がね、見送ればボ