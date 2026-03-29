陸上自衛隊朝霞駐屯地で開かれた新部隊「情報作戦隊」の発足記念式典＝29日午前今春の組織改編で陸上自衛隊の新部隊「情報作戦隊」が発足したことを記念する式典が29日、朝霞駐屯地（東京都練馬区など）で開かれた。安全保障環境の悪化に伴い、世論への工作などで社会や政治の分断を図る「認知戦」への対処力強化が必要とされており、陸自の各部隊が個別で対応していた偽情報の分析や情報収集活動を一元化した。初代隊長を務め