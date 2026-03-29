「高松宮記念・Ｇ１」（２９日、中京）１番人気のサトノレーヴが直線で力強く抜け出し、後続に２馬身差をつけて快勝。１分６秒３（良）のレースレコードをマークして、２０１０、１１年のキンシャサノキセキに続き史上２頭目の連覇を達成した。２着には１５番人気のレッドモンレーヴが追い込み、３着は７番人気のウインカーネリアンが入った。引退レースとなった２番人気のナムラクレアは６着だった。２月のフェブラリーＳ（