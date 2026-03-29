少し変わったお願いをされた女性配達員【漫画】本編を読む→「帰宅してドアを開けた瞬間を狙う犯人」女性の郵便配達員がある集合住宅に配達に行ったときの話である。1階のエントランスにある集合ポストに郵便物を差し入れていると、若い女性が声をかけてきた。ひどく怯えた様子の彼女は、郵便配達員に2階にある自分の部屋まで一緒に行ってもらえないかとお願いをしてきたのだ。一体彼女は何に怯えているのだろうか？ついに彼女が怯