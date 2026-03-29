中国国営中央テレビ（CCTV）などによると、山西省太原市小店区親賢北街近くの高層ビルで28日、火災があり、死者が3人にまで増えた。けがをした23人のうち9人は重傷だという。出火の原因は今のところ明らかになっていない。ビルの下層階にはバーベキューレストランや軽食店、スーパーマーケットなどが、上の階にはカラオケ店やインターネットカフェなどが入居しているという。目撃者が撮影した映像には、1階にあるバーベキューレス