心躍る春が訪れているが、あなたはどのように散歩を楽しんでいるだろうか？「city walk（シティーウォーク）」に続いて、中国のソーシャルメディアでは最近、新たなアクティビティーとして「color walk（カラーウォーク）」が徐々に人気となっている。その方法は簡単で、出かける前に色を一つ選び、街中を歩いている時にその色を探し、スマホなどで撮影するだけだ。それはまるでどこに落ちている分からない宝物を探す旅のようだ。