香取慎吾がMCを務めるレギュラー番組『しんごの🌱』（しんごの芽／読売テレビ）の、4月のマンスリーMCに出川哲朗が決定した。 （関連：香取慎吾、“テレビの挑戦”を引き受けるスターの器くるま、小峠英二、カズレーザー……予定不調和の面白さ） 毎週土曜23時30分より放送中の同番組は、新たな“未来のヒット番組”を見つけるべく、様々なテレビ企画のタネを検証し可能性を探るもの