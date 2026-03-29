Image: RINOCOCO13 この記事は2025年9月日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。荷物を受け取ったとき、キャンプで木やロープを切りたいとき、あるいは災害などの非常時。そうした場面にあると便利な小さいナイフやカッターですが、せっかくなら本格派の1本はいかが？アメリカ生まれの「SPEEDY」は実銃