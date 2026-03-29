愛知県教育委員会は「2026年度（令和8年度）の春の定期人事異動」を発表しました。 愛知県 教職員の人事異動2026【小学校・中学校・義務教育学校】校長・教頭など 一覧はこちら この春異動になったのは、7625人（前年度は8189人）です。※小学校 3625人、中学校 2034人、義務教育学校（小中一貫で教育）37人、県立学校（高校・特別支援学校など）1731人、県教育委員会の事務局198人 2026年度の教職員人事異動を画像で掲載してい