◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神(29日、東京ドーム)5回に生まれたダルベック選手の同点弾で、試合を振り出しに戻していた巨人。7回には泉口友汰選手が勝ち越しのソロHRを放ちました。この回のマウンドに迎えたのは、阪神の5番手・及川雅貴投手。2アウト走者なしとされるも、ここで打席に向かった泉口選手が2球目のツーシームをとらえます。打球は勢いよくライトスタンドに飛び込む勝ち越し弾。泉口選手は第2打席まで連続ヒットを