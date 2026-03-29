アルビレックス新潟は明治安田J2・J3百年構想リーグの第8節、アウェーでFC大阪と対戦しました。序盤から猛攻を受けるアルビですが、ゴールキーパー・バウマンを中心になんとか凌ぎスコアレスで試合を折り返すと、試合終了間際、相手ゴール前でパスを繋ぎ最後は白井のシュート。しかし枠を捉え切れません。勝負はPK戦にもつれ、4対3とリードし迎えたFC大阪の最終5本目。アルビは守