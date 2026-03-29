「ソフトバンク８−４日本ハム」（２９日、みずほペイペイドーム）日本ハムの新戦力、有原航平が初先発でまさかの大乱調。古巣のソフトバンク打線に捕まり、６回１０安打７失点３四死球で初黒星を喫した。四回まで毎回の７失点。打線が得点した直後に失点し、「いい感じで取ってくれたが流れに乗るピッチングができなかった。悔しいですね」と唇をかんだ。「真っすぐをもう少し意識させたいし、そこをしっかり投げられないと