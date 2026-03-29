この春異動になったのは2408人（前年度は2723人）です。※幼稚園 36人、小学校 1244人、中学校 725人、高校 143人、特別支援学校 123 人など 名古屋市 教職員の人事異動2026【中学校・高校・特別支援学校の教員など】一覧はコチラ 2026年の教職員人事異動を画像で掲載しています。退職・解任・転出は3月31日付け、そのほかの発令は4月1日付けです。 ▼校長・教頭・主幹教諭・事務局など ▼幼稚園・小学校の教員 ▼中学校の教