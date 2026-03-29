今季2勝目を挙げたメルセデスのキミ・アントネッリ＝鈴鹿サーキット自動車のF1シリーズ第3戦、日本グランプリ（GP）は29日、三重県鈴鹿サーキットで決勝が行われ、ポールポジション（PP）でスタートしたメルセデスのキミ・アントネッリ（イタリア）が第2戦の初優勝に続く2連勝とした。マクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）が2位、フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位だった。ホンダのパワーユ