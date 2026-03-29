大相撲の春巡業に参加した霧島（右）＝三重県伊勢市大相撲の春巡業が29日、三重県伊勢市の伊勢神宮で始まり、豊昇龍、大の里の両横綱や春場所を制して大関に復帰した霧島らが参加した。霧島は幕内トーナメント戦などで大関と紹介され「そう呼ばれて懐かしい。自分でもよく頑張ったなと思う」と感慨を込めた。場所後は昇進関連で多忙だったが「だいぶ落ち着いた。きょうからまたしっかりやりたい」と12場所ぶりの大関で臨む夏場