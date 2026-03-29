1回オリックス無死満塁、中川が中前に適時打を放つ＝京セラドームオリックスが逃げ切った。0―2の一回に中川の適時打などで3点を奪い、4―2の四回に紅林のソロで加点。二回から継投に入り、最後はマチャドが締める計8人のリレーでしのいだ。楽天は新人の藤原が3回8安打4失点と崩れた。