◆パ・リーグオリックス５―４楽天（２９日・京セラＤ大阪）楽天は接戦を落とし、３年連続の開幕カード負け越しとなった。ドラフト１位・藤原聡大投手＝花園大＝が３回８安打４失点でプロ初黒星を喫した。三木肇監督はルーキーの投球について「まずはマウンドに上がれたことがよかった。経験というかいろいろ感じたことがあると思うから、今後に生かしてほしいんだけども、オリックスに相当研究されていたなというのは感じたの