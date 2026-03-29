◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２９日・東京ドーム）浦田俊輔内野手が「８番・二塁」で先発出場し、好守でチームを救った。同点の６回１死一塁。代打で出場した糸原が一、二塁間へ打球を運んだ。少々二塁よりを守っていた浦田だったが、すかさず捕球し、正確に二塁へ送球。捕球した泉口も一塁へ送球して併殺打とした。さらに、４回１死では一塁線へ二塁打を運んで今季初安打もマークした。驚異の守備範囲に、ＳＮＳで