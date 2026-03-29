◆バスケットボールＢ１リーグ第２７節レバンガ北海道１０８―８９宇都宮（２９日・北海きたえーる）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が同地区首位の宇都宮に１０８―８９で勝利し、連敗を４でストップ。３０勝に到達し、Ｂリーグ創設後クラブ初の勝率５割以上を確定させた。今季最多６５３９人の観客が詰めかけたホーム会場で、レバンガ北海道の選手たちが得点を重ねた。第１クオーター（Ｑ）を２５―２４で終えると、第２Ｑには