◆センバツ第１０日▽準決勝大阪桐蔭３−２専大松戸（２９日・甲子園）昨秋の近畿４強から春夏通算１０度目の全国制覇を狙う大阪桐蔭は、この日１点リードの８回からマウンドに上がった背番号１０の左腕・川本晴大（２年）が、一度は同点に追いつかれるも、その裏、藤田大翔（３年）の二塁打などで１死三塁のチャンスを作ると岡安凌玖（３年）の二ゴロで勝ち越し。川本は９回を無失点に抑え、この大会３勝目を挙げた。大阪