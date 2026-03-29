ボートレース芦屋のＧ?「アサヒビールカップ」は２９日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。三原司（３９＝福岡）は前半１Ｒは５コースからまくり差して１着ゴール。３連単２万５９３０円の高配当を提供。後半５Ｒは３コースから３着。得点率６・５０の１１位で準優入りを果たした。今節は２日目前半に２コースから６着大敗があるものの、それ以外は５走２勝３着３本の航跡。相棒４６号機は近況動き軽快な上位機。今節