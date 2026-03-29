◆パ・リーグソフトバンク８―４日本ハム（２９日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムがソフトバンクに敗れ、４年ぶりに開幕３連敗スタートとなった。先発の有原が４回までに１０安打を浴び７失点。移籍初登板は６回１１２球を投げ、１０安打７失点（自責５）で初黒星となった。新庄監督は「もうね、この伊藤くん、達くん、有原くんに投げてもらって、この３連敗があったからてっぺん取れたというシーズンにしていきたいと思い