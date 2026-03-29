気づかないうちに増えていく紙もの。ポストに届くはがきや封書、学校や地域のお知らせ、病院の領収書など、気づけばどんどんたまってしまいますよね。そんな悩みを解決するカギは、「たったひとつのルール」。難しいことは一切なし、家にあるものだけで始められる収納術を、片づけ講師の渡部亜矢さんに教えてもらいました。ファイルボックスの左から新しい紙ものを入れるファイルボックスの左から新しい紙ものを入れる仕分けた紙も