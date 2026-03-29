ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）のメインMCを務めた岩本計介アナウンサーが、3月27日の放送をもって番組を卒業。翌28日には、特別番組『おはよう朝日です特別番組岩本フェス〜あとは頼むで古川さん新しい朝へいってらっしゃい〜』（後2：30〜4：25※同）が生放送された。【写真】『おは朝』岩本フェス集合ショット澤田有也佳アナも駆けつける！『岩本フェス』と題さ