◇パ・リーグソフトバンク8ー4日本ハム（2026年3月29日みずほペイペイD）ソフトバンクは日本ハムを8−4で下し、開幕3連勝を飾った。23年以来3年ぶりの開幕3連勝。昨季実戦登板なしに終わったカーター・スチュワート投手（26）が5回3失点の粘投で、24年9月25日の西武戦以来の白星を挙げた。初回、柳町の適時二塁打で先制。直後に逆転を許したものの、2回には昨季まで在籍した有原を攻め立てた。川瀬の中前適時打など3点を