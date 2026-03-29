立憲民主党はきょう、党大会を開催し、来年度の活動方針を決定しました。中道改革連合との合流の是非については、「改めて丁寧な党内議論で整理する」との表現に留め、判断の時期は明記しませんでした。立憲民主党水岡俊一 代表「立憲民主党は草の根の政治、ボトムアップの党運営、そして立憲主義に基づく政治の実現にもう一度しっかり立ち返らなければなりません」きょう決定した2026年度の活動方針では、衆議院の旧立憲民