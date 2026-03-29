F1™第3戦の日本グランプリの決勝が29日、三重・鈴鹿サーキットで行われ、メルセデスの19歳、キミ・アントネッリが勝利し、2戦連続でのポール・トゥ・ウィンとなった。2位はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位はフェラーリのシャルル・ルクレールだった。ルクレールは今季2度目の表彰台。第1戦優勝、第2戦2位と表彰台を獲得してきたメルセデスのジョージ・ラッセルは、レース終盤にルクレールと接戦を繰り広げたが、4位