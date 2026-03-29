【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節】(ソユスタ)秋田 0-0(PK10-11)仙台<警告>[秋]吉岡雅和(47分)[仙]井上詩音(25分)、荒木駿太(38分)、杉山耀建(54分)、高田椋汰(72分)主審:椎野大地└1ポイント差の首位争い直接対決はPK戦14人目で決着!! 仙台が激闘制して1位キープ、2位秋田はDF岡崎亮平が2回失敗