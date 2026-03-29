[3.29 J2・J3百年構想リーグEAST-A第8節 秋田 0-0(PK10-11) 仙台 ソユスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-Aは29日に第8節を開催した。首位・ベガルタ仙台は1ポイント差で追ってくるブラウブリッツ秋田と対戦。0-0でタイムアップを迎えて突入したPK戦を11-10で制して勝ち点2を獲得した。堅い試合展開となった前半はチャンスの少ない展開になった。仙台は前半18分、FW岩渕弘人がGK山田元気にプレスをかけると山田のキックが体に当た