【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節】(ハワスタ)いわき 1-0(前半1-0)磐田<得点者>[い]山口大輝(45分+3)<警告>[い]高橋勇利也(13分)、山中惇希(16分)、荒木仁翔(88分)[磐]渡邉りょう(22分)、森岡陸(40分)、山崎浩介(76分)主審:川俣秀