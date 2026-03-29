【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節】(富山)富山 1-1(PK3-0)今治<得点者>[富]吉平翼(71分)[今]林誠道(78分)<警告>[今]加藤潤也(54分)、山本透衣(69分)主審:須谷雄三