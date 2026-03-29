【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節】(鳴門大塚)徳島 3-0(前半0-0)高知<得点者>[徳]トニー・アンデルソン2(61分、75分)、鹿沼直生(90分+1)<警告>[徳]ルーカス・バルセロス(36分)、岩尾憲(55分)、山田奈央(90分+3)[高]関野元弥(2分)主審:俵元希