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【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節】(ハトスタ)滋賀 1-0(前半0-0)宮崎<得点者>[滋]三宅海斗(70分)主審:瀬田貴仁└全勝宮崎を止めたのはJリーグ新規参入・滋賀!! MF三宅海斗ループ弾で完封勝利