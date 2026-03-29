【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節】(NDスタ)山形 1-2(前半0-1)栃木C<得点者>[山]熊本雄太(90分+3)[栃]鈴木武蔵(7分)、森俊貴(69分)<警告>[栃]Pedro Augusto(43分)主審:中井敏博