【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節】(Axis)鳥取 0-2(前半0-0)鳥栖<得点者>[栖]弓場堅真(57分)、城定幹大(83分)<警告>[栖]磯谷駿(45分+5)、西澤健太(90分+2)主審:清水修平