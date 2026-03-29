【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節】(ミクスタ)北九州 1-0(前半0-0)琉球<得点者>[北]奈良坂巧(56分)<警告>[北]永井龍(7分)、岡野凜平(52分)、井澤春輝(85分)主審:酒井達矢