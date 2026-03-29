[3.29 J2・J3百年構想リーグWEST-B第8節 滋賀 1-0 宮崎 ハトスタ]Jリーグ初参入・レイラック滋賀FCが29日、J2・J3百年構想リーグWEST-B第8節で今季全勝中のテゲバジャーロ宮崎と対戦し、1-0の完封勝利を収めた。宮崎は前半10分、MF井上怜がペナルティエリア左から強烈なシュートを放ったがGK伊東倖希の正面に飛んだ。対する滋賀は同16分、DF井出敬大のクロスにMF久保田和音が飛び込むも触れるのが精一杯。シュートに勢いはなく