女優の片桐はいり（63）が29日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。NHK連続テレビ小説「あまちゃん」（2013年）の撮影での危機一髪を明かす場面があった。この日は19年続いた番組の最終回。スタート時からナレーションを担当した女優の小林聡美のほか、女優の市川実日子とともに出演。互いにドラマや映画、舞台などで共演し、公私ともに親交がある。40代後半で始めたことについて話が及ぶ中、片桐は「47