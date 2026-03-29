◇第56回高松宮記念（2026年3月29日中京競馬場）スピード自慢がそろった短距離G1「高松宮記念」が29日、中京競馬場で行われ、単勝16番人気のヨシノイースターは12着だった。騎乗した田辺は「スタートよく、いつも通りのところで運べましたけど、G1で流れも落ち着かず、最後は脚が上がる形になってしまった」とレースを振り返った。レースは単勝1番人気のサトノレーヴが制し、史上2頭目となる高松宮記念連覇を飾った。