歌舞伎俳優・中村獅童（53）が29日、大阪・道頓堀で行われた人力車でのお練りに参加、大阪松竹座前でのあいさつで、次男の中村夏幹（5）が足を骨折していたことを明かした。夏幹は4月3日に同劇場で開幕する「御名残四月大歌舞伎」に出演予定だったが前日の28日「体調不良のため休演する」と発表していた。夏幹は「毛谷村」（昼の部）の弥三松役での出演が決まっていたが代役は兄の中村陽喜（8）が務める。獅童によると夏幹は