◇第98回選抜高校野球大会専大松戸２―３大阪桐蔭（2026年3月29日甲子園）1点差で敗れた専大松戸のエース・門倉昂大投手（3年）は、決勝点を取られてしまった場面を「最後、甘く入ったボールを打たれてしまった。甘いボールっていうのをなくしていかないと夏は勝てない」と悔しさをにじませた。4回1死一塁から2番手で登板。好投した先発の2年生左腕・小林から継投で、大阪桐蔭の強力打線を抑えた。だが、2―2に追いつ