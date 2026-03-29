群馬グリーンウイングスが2025-26シーズン 大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。 29日（日）に行われたSVリーグ女子第21節GAME2のアランマーレ山形でストレート勝利し、レギュラーシーズン（RS）の戦績を24勝18敗とした群馬。この結果をもって群馬のRS8位以上が確定し、クラブ創部以来初めてCS進出が決定した。 昨シー