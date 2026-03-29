◇プロ野球セ・リーグ 広島1ー0中日(29日、マツダスタジアム)中日・郄橋宏斗投手が8回1失点のチームは黒星。好投見せた23歳は相手投手の偉業に敬意を込めた行動をみせました。試合は今季から先発転向の広島・栗林良吏投手との投げ合い。郄橋投手は6回に失策が絡み先制点を許しますが、8回まで自責は0で1失点と力投をみせます。一方、栗林投手は中日打線相手に、7回まで1人の走者も出さず。9回わずか95球で投げきり、1