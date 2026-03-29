専大松戸に勝利し、駆け出す大阪桐蔭ナイン＝甲子園大阪桐蔭が競り勝った。2―2で迎えた八回、先頭の藤田が左二塁打で出塁。1死三塁から岡安の二ゴロで決勝点を挙げた。先発の吉岡は7回を5安打1失点。六回を除いて毎回走者を出したが要所を締めた。八回からは左腕の川本が救援し、1失点で後続を断った。専大松戸は四回2死から柴田の三塁打、長谷川の内野安打で同点。八回は苅部の適時二塁打で再び追い付いた。左腕の小林が先