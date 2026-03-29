「巨人−阪神」（２９日、東京ドーム）巨人が新外国人・ダルベックの２号２ランで同点に追いついた。五回１死一塁から、阪神の３番手・湯浅から左中間席へ運び、試合を五分に戻した。巨人は初回にダルベックの適時二塁打で先制するも、プロ初先発となったドラフト３位・山城が阪神打線につかまり、２回０／３を５失点でＫＯされた。それでも三回に１死からの３連打で満塁とすると、ダルベックが押し出し四球を選んでまず１