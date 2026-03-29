本拠地で中日戦プロ野球・広島の栗林良吏投手は29日、本拠地マツダスタジアムでの中日戦にプロ初先発。9回95球を投げ、わずか1安打無失点、9奪三振の快投でプロ初完封勝利を挙げた。今年から先発転向したばかりの元守護神がいきなり9回のマウンドに立つ珍事に、「なんで先発転向したのに9回にも出てるんだよ」と衝撃の声が続出している。文句なしの先発デビューだった。プロ5年で通算134セーブを重ねてきた元クローザーの栗林